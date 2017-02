publié le 20/02/2017 à 10:26

Baby Phone, c'est le premier film d'Olivier Casas, adapté d’un court-métrage qu’il avait déjà réalisé. Il réunit

Pascal Demolon, Medi Sadoun, Anne Marivin, Michel Jonasz, Marie-Christine Adam, Lannick Gautry, et Barbara Schulz. Le film sera en salle à partir du 8 mars prochain.

"Baby phone" d'Olivier Casas avec Anne Marivin et Michel Jonasz

L'histoire : Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone d’une chambre d’enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d’une famille et d’un groupe d’amis…

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

