publié le 18/04/2019 à 08:15

Après s'être battue pendant des mois contre une tumeur à l'amygdale, Véronique Sanson a retrouvé la scène et s'est confiée en exclusivité à RTL sur cette épreuve. "J’ai eu très peur franchement. Ce qui m’a vraiment sauvée, c’était que je ne voulais pas perdre ma dignité, et que je n’avais pas envie de mourir misérablement mais je ne me suis pas autorisée beaucoup de mauvaises pensées toxiques", raconte la chanteuse.



"J’ai envie de voir le printemps, j’ai envie de revoir l’automne, de profiter des animaux et de profiter de la vie. Ce n’est pas tellement, parce que j’ai tellement de choses impérissables à dire au monde, ce n’est pas ça du tout, c’est de profiter et c'est le bonheur de savoir que je peux encore chanter, le bonheur de retrouver aussi la scène, le public, le show, le partage et tout ça, ça me remet dans une forme formidable", confie Véronique Sanson.

Elle fêtera ses 70 ans sur scène

"Je crois que c’est Marcel Pagnol qui disait 'ce n’est pas mourir qui m’embête, c’est de quitter la vie'. Et il avait raison, c’est de quitter la vie. Mourir c’est dans l’ordre des choses d’accord. Quand on n’a pas le choix, on n’a pas le choix, il faut aussi accepter avec grâce les malheurs que l’on vous envoie et être bourré de gratitude aussi quand les choses vont mieux. Le seul truc qui ne faut pas s’autoriser, c’est s’apitoyer sur soi-même. Il faut toujours s’auto-punir un peu vous savez, dans la morale chrétienne c’est comme ça. II faut toujours se sentir coupable de quelque chose. Mais moi je me sentais coupable de rien du tout. Simplement je me suis dit : 'Galère, ça y est !' et j’ai dit : 'Eh bien je vais faire tout ce que l’on me dit de faire' et je l’ai fait."

Rock'n'roll, Véronique Sanson estime avoir peut-être payé certains excès. "C’est vrai, c’est pour ça que j’ai eu un cancer, c’est parce que j’ai tiré la langue à la vie, certainement".



En tournée dans toute la France, Véronique Sanson fêtera ses 70 ans les 24, 26 et 27 avril au Palais des Sports de Paris.