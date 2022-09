The Weeknd arrête son concert après trois chansons à cause d’une extinction de voix

Alors qu'il se produisait devant plus de 70.000 personnes au Sofi Stadium de Los Angeles, le chanteur canadien The Weeknd a été contraint d'annuler son concert, commencé seulement quelques minutes auparavant. En cause, une extinction de voix.

The Weeknd explique en s'excusant : "Cela me tue de faire ça, je ne sais pas ce qui vient de se passer mais je viens de perdre ma voix", avant de quitter la scène. Plus tard, sur Twitter, le chanteur canadien est revenu sur la situation en donnant plus d'informations. Il écrit : "Ma voix s'est éteinte pendant la première chanson. Je l'ai sentie partit et j'ai senti que mon cœur s'est effondré".

Et d'ajouter : "Mes excuses les plus profondes aux fans qui étaient là. Je promets que je me rattraperai avec une nouvelle date." La nouvelle date n'a pas encore été annoncée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info