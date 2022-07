VIDÉO - "The Idol" : Lily-Rose Depp et The Weeknd se dévoilent dans le teaser de la série HBO

The Idol se révèle davantage. La chaîne américaine HBO vient de dévoiler la première bande-annonce de cette série très attendue. The Weeknd et Sam Levinson, à qui l'on doit le phénomène mondial Euphoria, sont notamment à l'origine de ce projet. Le chanteur canadien sera l'un des personnages centraux et partagera l'affiche avec Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp.

Comme l'illustre parfaitement cette première bande-annonce, The Idol va dévoiler la face sombre et cachée de Hollywood à travers une histoire d'amour tumultueuse entre une jeune chanteuse pop en vogue et le propriétaire sulfureux d'un club de Los Angeles, aussi gourou d'une secte. La première saison, commandée par HBO, sera composée de six épisodes. Après une apparition dans le film Uncut Gems, l'interprète de Blinding Lights est très attendu pour ces premiers pas dans un rôle principal.

La bande-annonce donne rapidement le ton du projet. "Provenant de l'esprit malade et tordu du créateur d'Euphoria Sam Levinson et d'Abel 'The Weeknd' Tesfaye", peut-on lire au début du teaser. Si la série devrait être diffusée avant la fin de l'année, aucune date officielle de sortie de n'a été communiquée pour le moment.

