Patrick Bruel : dans les pas du chanteur à Ramatuelle

Niels Arestrup et Patrick Bruel dans "Villa Caprice"

Le sujet du jour. Depuis les années 80, l'amour de Patrick Bruel pour la Côte d'Azur se confirme. Le chanteur également acteur et producteur, a réalisé son dernier film, Villa Caprice, dans le petit village de Ramatuelle (Var), dans lequel il partage l'affiche avec son ami, Niels Arestrup.

Cet été, ses fans le retrouveront dans le même village, non pas derrière la caméra mais bien sur scène, lors de l'ouverture du festival de Ramatuelle, le 1er août. De champion de poker à joueur de pétanque sur la place des Lices de Saint-Tropez, Patrick Bruel reste dans la compétition, quelque soit le terrain.

Pourquoi en parle-t-on ? À quoi ressemblent les vacances du chanteur ? Les stars françaises sont-elles moins accessibles pour les paparazzis ? Sur le terrain de pétanque… Comment s'impose-t-il ?



Analyse. "Patrick Bruel, c'est un homme de challenge. C'est un peu l'histoire de sa carrière, il a mis du temps à trouver sa crédibilité dans la musique, il a mis du temps à avoir de beaux rôles au cinéma. Il a vraiment un esprit de challenge. Donc on l'a vu fréquemment jouer à la pétanque, sur la place des Lices, avec des amis et il cherche la gagne à tous les coups", explique Hugo Amelin, journaliste à RTL.

"Il y a souvent des photos de Patrick Bruel, on va dire, officielles. Donc il va poser devant la caméra et les photographes. En revanche, l'ADN de Voici, ce sont des photos volées, c'est ça qui nous intéresse. C'est avoir les dessous de l'histoire, c'est savoir ce qui n'est pas raconté sur les réseaux sociaux. On est un peu le poil à gratter des people", ajoute Catherine Ivanichtchenko, rédactrice en chef adjointe de Voici.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info