Qui est réellement à l'origine du tube "I Love Rock 'n' Roll" ?

publié le 22/09/2020 à 22:05

Qui n'a pas au moins une fois scandé "I LOVE ROCK’N’ROLL" chez lui, avec des amis, ou dans la rue ? Sortie en 1982, le titre est rapidement propulsé au sommet de la musique rock. L'histoire d'une femme qui remarque un homme près d’un Jukebox et le ramène chez elle pour une nuit d’amour, est un véritable carton. Le single est certifié disque de platine.

C'est en 1974 que la folle histoire de ce tube débute. Les Rolling Stones sortent le single "It’s only rock’n’roll (but I like it)". Tout le monde sait alors que Mick Jagger passe son temps avec des banquiers et hommes d’affaires. Rien de très rock’n roll en réalité… Alan Merrill, le chanteur de The Arrows, juge la chanson impertinente. Pour lui, elle sonne comme une excuse. Un an plus tard, il décide de répondre à Jagger, et sort "I Love Rock’n Roll" avec son groupe.

Mais ce qui devait être un succès total pour le groupe n'en est rien. Le destin en a décidé autrement, et c'est Joan Jett, qui en entendant le chanson, va en profiter. Alors, pourquoi le groupe The Arrows n'a t-il pas pu profiter du succès qui lui tendait les bras avec ce titre ? Qui a réellement écrit les paroles de cette hymne rock ? Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean vous raconte toute l'histoire ce tube qui traverse encore aujourd'hui les générations...