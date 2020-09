Alain Bashung : qui a inspiré le titre "Osez-Joséphine" ?

publié le 28/09/2020 à 22:05

Co-écrit par Alain Bashung et son grand ami et parolier Jean Fauque, "Osez-Joséphine" est un célèbre titre du rock français, sorti en 1991. L'album éponyme, le 8e de Bashung, est enregistré à Memphis, dans les mythiques studios "Ardent". Un rêve pour Bashung qui souhaitait depuis longtemps enregistrer avec les musiciens locaux dans des studios vintages, là-même où Elvis enregistrait ses chansons.

"Osez-Joséphine" est un véritable succès, sublimé par un clip, signé Jean-Baptiste Mondino. Bashung est au centre d’une piste de cirque, autour de laquelle galope un cheval blanc. Le chanteur envoie ses riffs de guitare, dos à dos avec une femme brune incendiaire aux seins nus. Le clip sera récompensé aux Victoires de la musique en 1993, tout comme Bashung, qui remporte cette même année la victoire de l’artiste interprète masculin.

Cette chanson prend vie deux ans avant la sortie de l'album, lorsque les deux compères, Bashung et Fauque, sont devant leurs télévisions et apprennent la chute du mur de Berlin. Quelques jours plus tard, Jean Fauque, se remémorant cet événement historique, fait part de ses paroles à Bashung : "Alouette passe à l’Ouest, fait le mur à toute berzingue, dans une berline aveugle et noire". "Osez-Joséphine" est née. Mais qui cette Joséphine, et pourquoi ce titre ? Eric Jean-Jean vous raconte toute l'histoire de ce titre dans Bonus Track...

Au sommaire de l'émission :

- L'histoire des chansons :

Alain Bashung, "Osez Joséphine"

Korgis, "Everybody’s got to learn sometimes"

Pierre Bachelet, "Emmanuelle"

- Focus : Glam Rock



- Classements de la semaine