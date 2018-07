Taylor Swift bat le record d'Adele sur YouTube avec son nouveau clip

publié le 30/08/2017 à 12:52

Rien n'arrête Taylor Swift depuis la sortie de son nouveau titre Look What You Made Me Do. Dévoilé lors des MTV Video Music Awards le 27 août en Californie, le clip a été regardé 31 millions de fois sur la plateforme YouTube en 24 heures. Un record impressionnant détenu auparavant par Adele avec Hello. Sorti en 2015, il avait accumulé 27,7 millions de vues en 24 heures.



Taylor Swift a donc réussi son retour sur le devant de la scène musicale, après l'énorme succès de 1989 en 2014. La réputation de la star est au cœur de ce nouvel opus nommé Reputation (10 novembre prochain), maintes fois entachée par ses querelles publiques comme avec Kanye West en 2009, ses histoires d'amour mouvementées ou ses penchants politiques un peu brumeux.



Pour ses fans, il n'y a aucun doute qu'elle se venge de Kanye West dans Look What You Made Me Do. Après l'incident des Video Music Awards en 2009, le rappeur l'avait critiqué dans son titre Famous où il se vante de l'avoir rendu célèbre. Pour le moment, Kanye West n'a pas réagi à la sortie du dernier clip de Taylor Swift.



> Taylor Swift - Look What You Made Me Do