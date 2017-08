publié le 28/08/2017 à 06:19

La grand-messe de la musique pop a désigné ses grands vainqueurs. C'est le dimanche 27 août que se sont déroulés les MTV Video Music Awards au Forum d'Inglewood en Californie. Comme chaque année à la même période, la prestigieuse remise de prix a récompensé les meilleurs clips vidéos de l'année écoulée. Avec six statuettes à son actif, dont celle de vidéo de l'année, le rappeur Kendrick Lamar est indiscutablement l'artiste le plus plébiscité de la soirée grâce au clip de Humble.



Parmi les autres artistes distingués, on retrouve Ed Sheeran, qui remporte le prix d'artiste de l'année. Taylor Swift et Zayn Malik, l'ancien One Direction, se partagent le prix de Meilleure collaboration grâce à leur titre I Don't Wanna Live Forever, bande originale de 50 Nuances plus sombres. Petite surprise concernant la chanson de l'été : l'incontournable Despacito de Luis Fonsi, devenu la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube, repart bredouille. Le titre revient au clip de XO Tour Llif3, de Lil Uzi Vert. Retrouvez ci-dessous la liste complète des vainqueurs.

Découvrez le palmarès complet de la cérémonie

Vidéo de l'année : Kendrick Lamar - Humble

Artiste de l'année : Ed Sheeran

Meilleur nouvel artiste : Khalid

Meilleure collaboration : Zayn Malik et Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever

Meilleur clip pop : Fifth Harmony ft. Gucci Mane - Down

Meilleur clip hip hop : Kendrick Lamar - Humble

Meilleur clip dance : Zedd ft. Alessia Cara - Stay

Meilleur clip rock : Twenty One Pilots - Heavydirtysoul

Meilleur clip de combat contre le système :

- Logic ft. Damian Lemar Hudson - Black SpiderMan

- The Hamilton Mixtape - Immigrants (We Get The Job Done)

- Big Sean - Light

- Alessia Cara - Scars To Your Beautiful

- Taboo ft. Shailene Woodley - Stand Up / Stand N Rock #NoADPL

- John Legend - Surefire

Chanson de l'été : Lil Uzi Vert - XO Tour Llif3

Meilleure cinématographie : Kendrick Lamar - Humble

Meilleure réalisation : Kendrick Lamar - Humble

Meilleure direction artistique : Kendrick Lamar - Humble

Meilleurs effets visuels : Kendrick Lamar - Humble

Meilleure chorégraphie : Kanye West - Fade

Meilleur montage : Young Thug - Wyclef Jean

Prix Vanguard / Michael Jackson : Pink