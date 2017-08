publié le 25/08/2017 à 08:41

Taylor Swift sort les crocs. Après une disparition éphémère des réseaux sociaux, la chanteuse américaine vient d'annoncer un nouvel album baptisé Reputation. Son retour a été teasé à grand renfort de courtes vidéos montrant un serpent ondoyer avant d'attaquer à plusieurs reprises la caméra qui le filme. Le seul visuel qui sert désormais de photo de profil (et probablement de future jaquette) à Taylor Swift est un portrait en noir et blanc.



L’interprète de Blank Space apparaît regard haut et cheveux humides derrière un collage de plusieurs colonnes de journaux où l'on peut lire son nom, "Taylor Swift" écrit des centaines de fois dans différentes police prisées par les quotidiens et tabloïds.

Il y a fort à parier que la chanteuse, dont les textes sont souvent toujours très personnels, va s'emparer des critiques qui lui ont été adressées ces dernières années. Une "réputation" de star parfaite et de serpent, résultat de sa stratégie de communication, de son succès et de certaines embrouilles très médiatisées avec d'autres stars.

Une petite fiancée de l'Amérique trop parfaite ?

> Taylor Swift - Love Story

La réputation de Taylor Swift est tout d'abord celle d'une très jeune et talentueuse chanteuse qui alterne entre pop et country. Ses robes sont colorées et virevoltantes, elles porte des santiags, ses cheveux ondulés sont d'un blond lumineux, elle sourit, elle chante les amours de la jeunesse... Elle est parfaite pour les Américains. Douce, innocente, romantique, sage... L'actrice Reese Witherspoon la qualifie de "jeune femme exemplaire", le chanteur Sam smith, lui, de femme "formidable". "Elle est un modèle" dit-il. Trop parfaite, trop lisse ? Ne serait-ce qu'un masque ?



Le magazine Rolling Stone s'est intéressé à cette image et disait en 2009, dans ses colonnes : "Si c'est un masque, il doit être greffé à son visage, car il ne tombe jamais. (...) Elle parle facilement avec des journalistes de mode pour adolescents à propos de sèche-cheveux et de fête, puis, elle est gracieuse avec des animateurs radio et appelle tout le monde par son nom, administrant des câlins par dizaines". Une politesse avec les professionnels et les fans qui surprend et force le respect du magazine. Le Hollywood Reporter est allé jusqu'à faire d'elle " la meilleur personnalité people depuis Bill Clinton".



Riche, influente et célèbre, elle intègre régulièrement le haut des podiums des magazines spécialisés et arrive à conquérir l'industrie musicale, les salles de spectacles et les internautes qui la suivent par millions.

Une croqueuse d'hommes ?

Une de "Us Weekly" sur Taylor Swift "Pourquoi ne trouve-t-elle pas l'amour"

Cette gloire a valu à Taylor Swift le regard des médias et une toute autre "réputation" a émergé. Ses conquêtes amoureuses réelles, jamais confirmées ou fantasmées, avec d'autres stars ont été longuement discutées par la presse people.



Le chanteur Joe Jonas, l'ex One direction Harry Styles, l'acteur Zac Efron, l'oscarisé Eddie Redmayne, le très bankable Jake Gyllenhaal ou encore Tom Hiddleston et le DJ star Calvin Harris... Voici autant de conquêtes que l'on attribue à Taylor Swift. Outre la traditionnelle attaque sexiste consistant à trouver qu'une femmes ayant de nombreuses histoires d'amour n'est pas très digne, stable ou honnête, l'image virginale de la jeune fiancée de l'Amérique en prend un coup. Certains magazine font leurs unes sur les détails de ses ruptures et vont jusqu'à se demander : "Pourquoi n'arrive-t-elle pas à rester en couple ?".



La chanteuse s'est déjà emparée de ces histoires pour régler ses comptes plus ou moins directement avec ses ex à travers les paroles de ses chansons. Le magazine Billboard a établi une liste de ces histoires d'amour qui ont impacté la discographie de Taylor Swift plus ou moins subtilement.

Un serpent ?

Voici probablement la première image que Taylor Swift va évoquer dans son album Reputation. Les vidéos de teasing avec un serpent permettent de s'en convaincre aisément. Le serpent est le surnom que les fans du couple Kanye West/Kim Karadashian et tous les détracteurs de la chanteuse emploient pour parler d'elle.



Ce surnom provient d'une longue histoire qui a commencé en 2009 lorsque Kanye West a interrompu son discours. Taylor Swift recevait le MTV Award du meilleur clip, lorsque ce dernier est monté sur scène pour critiquer ce choix, expliquant que Beyoncé aurait dû recevoir le prix. La scène est devenue culte. Barack Obama a qualifié de rappeur d'abruti ("jackass"), Beyoncé a très courtoisement offert à Taylor Swift un nouveau moment de gloire sans interruption... Du drame entre stars comme on en voit rarement.

> TAYLOR SWIFT VMA AWARD MOMENT RUINED BY KANYE WEST

Quelques années plus tard, dans son titre Famous ("Célèbre"), Kanye West a une nouvelle fois évoqué Taylor Swift en écrivant : "J'ai rendu cette garce célèbre" ("I made that bitch famous"). Après de nombreuses critiques, Kanye West a expliqué avoir eu l'accord de Taylor Swift pour employer ces paroles. Une version démentie par l'équipe de la chanteuse via un communiqué. L'épouse du rappeur, Kim Kardashian, s'est empressée de publier une vidéo où l'on peut voir Kanye et Taylor discuter, pour plaider la cause de son époux. Seul problème : à aucun moment on entend Taylor Swift donner son accord sur la question des paroles. S'en est suivie une guerre entre les fans et de nombreux sous-entendus désagréables.



La rupture avec le DJ Calvin Harris et un improbable imbroglio autour de la paternité des paroles de son titre This Is Whats You Came For ont également entaché l'image de la chanteuse. Le DJ n'a pas apprécié que son ex s'attribue le mérite pour une chanson qu'il a produite, arrangée et dont il a écrit la musique alors que cette dernière voulait, à l'époque rester anonyme. Quelques tweets acerbes avaient été échangés avant d'être supprimés quelques temps après. Toujours est-il que, depuis, les fans de Calvin Harris, Kim Kardashian et d'autres vrais-faux ennemis aiment utiliser le hashtag #TaylorSwiftIsASnake (Taylor Swift est un serpent) et l'émoji "Serpent" à haute dose.

Une fausse féministe ?

C'est une dernière critique qui est sans doute la plus douloureuse à encaisser pour Taylor Swift. À de nombreuses occasions, la chanteuse s'est engagée dans ses prises de parole pour la cause féministe. Une construction lente mais sûre désormais.



Dans une interview pour le journal britannique The Guardian, elle expliquait : "Adolescente, je ne savais pas ce que voulait dire être féministe, que ce n'était qu'une question d'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. La façon dont c'était présenté par la culture, par la société, je pensais que ça voulait dire qu'on haïssait les hommes. je pense que maintenant beaucoup ont eu un éveil féministe parce qu'elles comprennent le mot".



Seul problème : lorsqu'il faut prendre la parole pour dénoncer certains mouvements politiques, marcher contre Trump ou pour défendre les droits des femmes, Taylor Swift est absente et se contente d'un simple tweet quand d'autres célébrités joignent le geste à la parole. Une passivité qui a été très vertement critiquée sur les réseaux sociaux et lui a donné une réputation d’opportuniste politique.