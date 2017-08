Taylor Swift - Look What You Made Me Do (Lyric Video)

publié le 25/08/2017 à 06:29

Chose promise, chose due, le tout nouveau single de Taylor Swift est (enfin) disponible ! La chanteuse américaine fait son grand retour en dévoilant le premier extrait de son prochain album, Reputation, qui sortira dans les bacs le 10 novembre prochain. En attendant cette date, les fans peuvent en écouter un premier aperçu, le single Look What You Made Me Do, que "Taytay" a dévoilé ce vendredi 25 août, accompagné d'une vidéo.



Un titre vindicatif aux paroles aussi fortes que sombres, qui ne manquera pas de faire réagir le public. "Je ne fais confiance à personne et personne ne me fait confiance", chante la star de 27 ans. "Regarde ce que tu m'as fait faire", dit également la chanson, ou encore "je suis désolée, l'ancienne Taylor ne peut pas répondre au téléphone. Pourquoi ? Parce qu'elle est morte !". Un morceau qui, musicalement, reste dans la veine pop qui a fait le succès de la chanteuse, mais dont les paroles sont bien plus agressives.

Le titre a été co-écrit et co-produit par Jack Antonoff, qui avait déjà travaillé avec Taylor Swift sur son dernier album sorti en 2014 et baptisé 1989. Cette fois, pas de doute qu'un changement s'est opéré pour la pop star, tant dans sa musique que dans ses textes. Une revanche à prendre pour celle dont les derniers mois n'ont pas été des plus simples ?

Une nouvelle charge contre Kanye West ?

Impossible d'écouter le single de Taylor Swift sans penser à un nouveau règlement de compte avec son meilleur ennemi. Leur altercation avait débuté sur la scène des MTV Video Music Awards, quand Kanye West avait débarqué sur scène et humilié la pop star, expliquant que le trophée qu'elle avait reçu aurait dû être remis à Beyoncé.



Les rapports entre les deux artistes ne se sont pas arrangés après la sortie du titre Famous de Kanye West, en février 2016, dans lequel l'Américain se vantait d'être à l'origine de la célébrité de la chanteuse. Un conflit de longue date et très médiatisé, qui poursuit Taylor Swift depuis 2009.



En se penchant sur les paroles de ce nouveau single, Look What You Made, difficile de ne pas penser qu'elles font de nouveau allusion à cette guerre médiatique qui oppose "Taytay" à Kanye West.