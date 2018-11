publié le 29/11/2018 à 14:13

Le boxeur le plus connu du cinéma raccroche les gants. Sylvester Stallone a annoncé, mercredi 28 novembre 2018 qu'il ne campera plus jamais le rôle de Rocky. C'est sur son compte Instagram que l'acteur et réalisateur a fait part de sa décision, non sans émotion.



"Je voudrais juste remercier chaque personne dans le monde ayant pris la famille Rocky dans son cœur pendant plus de 40 ans. Créer et interpréter ce personnage si important a été mon ultime privilège. Cela me brise le cœur.(...) Malheureusement, toutes les choses ont une fin. Ne lâchez pas, je vous aime, vous qui avez été si bons et généreux, et Rocky vous aime également", a-t-il écrit en légende d'une vidéo de tournage de Creed 2.

La star précise qu'il pensait en avoir fini avec Rocky Balboa en 2006 mais avoue avoir repris le rôle pour Michael B. Jordan. "Je ne pourrais pas être plus heureux de prendre du recul, car mon histoire a été racontée. Il y a un tout nouveau monde qui s'ouvre pour ce public, cette génération. À toi de prendre la relève, désormais", lui a adressé la star. Il sera néanmoins possible de voir une dernière fois Sylvester Stallone enfilé des gants de boxe dans Creed 2, qui sortira le 9 janvier 2019.