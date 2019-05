publié le 29/05/2019 à 10:07

Tout commence le 31 décembre 2018. Sting reprend à Times Square (New-York) pour le Nouvel An, son titre phare Brand New Day, réarrangé pour l'occasion. La chanson est réenregistrée et sort sur les plateformes. L'envie de revisiter d'autres morceaux naît. Dans My Songs, quatorze titres sont réinventés, des tubes de The Police aux succès en solo.



Mieux qu'un "best of", un exercice de style. Toujours élégant, parfois audacieux, Sting offre de nouveaux costumes à ses chansons. Les instruments sont davantage mis en valeur. Les riffs sont d'avant, l'habillage d'aujourd'hui. La plupart de ces chansons ont façonné l'histoire de la pop et du rock.

Ce sont des tubes immortels, intouchables diraient certains. "Une chanson enregistrée n'est pas une relique, quand je reprends ces chansons, il y a une expérience, du vécu", explique Sting au micro de RTL.

> Sting - Every Breath You Take ("My Songs" version)

Je cherche toujours la surprise, quelque chose qui va éveiller ma curiosité Sting Partager la citation





En 2016, le chanteur publiait l'album 57th & 9th qui marquait son retour au pop-rock. Deux ans plus tard, sortait le disque reggae avec Shaggy, 47/876. On a l’impression que la musique est de plus en plus ludique pour l'artiste : "Je cherche toujours la surprise, quelque chose qui va éveiller ma curiosité, mais c'est également un jeu", confie-t-il. Sting a même réalisé un duo improbable avec un rappeur français : "Je trouve que Maître Gims est un chanteur incroyable."



Reprendre ses tubes signifie obligatoirement se tourner vers le passé ? "Non, je vis dans le présent, j'ai 67 ans maintenant et c'est le moment présent qui compte", confirme-t-il avant d'ajouter : "Ma voix est différente, elle a plus de texture et je prend encore plus de plaisir."



Sting sera en tournée avec son My songs Tour dans toute la France. Il sera à l'affiche de plusieurs festivals pendant tout l'été 2019 : entre autres, le 17 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon, le 26 juillet au festival de Carcassonne ou encore le 1er août à la foire au vin d'Alsace.

> Sting - Fields Of Gold (My Songs) Date : 29/05/2019