Vendredi 26 avril 2019, Gims, qui ne veut plus désormais être appelé "Maître", sort Transcendance. Le rappeur français revient avec 13 nouvelles chansons. Loin d'être nouveau, le disque est une réédition de Ceinture Noire paru en mars 2018. L'idée ? Relancer les ventes du disque pour tenter de dépasser le million d'exemplaires vendus.



600.000 personnes ont déjà achetées la première version. Ce qui a fait de Gims l'an dernier - après Johnny Hallyday - le plus gros vendeur de disques en France. "Fierté absolu, conquérir le plus de cœur, le plus de monde, ça peut donner le tournis mais j'espère ne pas avoir pris la grosse tête", explique le chanteur au micro de RTL.

L'artiste se livre dans ses nouvelles chansons. Terminées les phrases provocatrices qui claquent. Ghandhi Djuna de son vrai nom s'assagit disque après disque. Et même au cours d'interview où il apparaît bien plus détendu et chaleureux qu'à ses débuts. Gims, bientôt 33 ans, glisse de plus en plus de confidences entre les lignes de ses chansons. Notamment dans le tube Miami Vice où il chante "Je suis la preuve vivante que la vie ne tient qu'à un fil".

Chacun a son destin, chacun a son histoire, chacun atteint les choses avec son timing Gims





Idole des cours de récré, Gims est également une star en Afrique où il se produit régulièrement en concert. Le rappeur-chanteur est conscient de son statut de modèle sur son continent natal : "C'est super important de revenir là-bas, il faut accepter être le haut-parleur, même si c'est une grosse responsabilité, je voulais pas être un donneur de leçon", confie-t-il.



Né à Kinshasa au Congo, il est venu en France où il a d'abord vécu dans des squats, son premier foyer : "Chacun a son destin, chacun a son histoire, chacun atteint les choses avec son timing, tout est relatif dans la vie, c'est pour ça qu'on doit être redevable", détaille Gims. Dans cinq mois, le samedi 28 septembre 2019, il sera le premier rappeur francophone à se produire au Stade de France. "Boule au ventre, stress, panique... J'aimerais que tout le monde soit là sur scène, Sia, Sting... Ça va être historique."