publié le 12/05/2020 à 13:00

Notre invité le journaliste Laurent Lavige nous retrace le destin de ce chanteur engagé, légende de la soul musique. Avec plus de 100 millions d’albums vendus et 32 singles numéro 1 des ventes, il et considéré comme l’un des plus grands artistes américains de la seconde moitié du XXe siècle. Il fêtera ses 70 ans le 13 mai prochain.

Comment Stevie Wonder a-t-il révolutionné la musique noire et l'industrie du disque ? A qui a-t-il dédié son oscar pour '' I Just called to say i love you '' ? Pourquoi est-ce grâce à lui que l'anniversaire de Martin Luther King est devenu une fête nationale ? Comment a-t-il été repéré par Berry Gordy, le patron de la Tamla Motown ?



Notre invité nous raconte également l'enfance de Stevie Wonder, sa découverte de la musique et ses débuts précoces dans l'industrie musicale à l'âge de 13 ans, ainsi que l'origine de sa cécité.