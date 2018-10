publié le 11/10/2018 à 22:02

"Il courait après une reconnaissance qu'il n'avait jamais eue." Si Serge Lama évoque ici Charles Aznavour, il aurait aussi pu parler de lui. L'écorché vif qui n'a jamais compris pourquoi au sommet de sa carrière il n'était pas adulé comme Michel Sardou, Johnny Hallyday ou Claude François.



Pourtant la gloire, il l'a cherchée. D'abord pour venger son père, Georges. Chanteur d'opérette, premier prix du conservatoire mais qui n'a jamais pu intégrer la troupe de l'Opéra de Bordeaux. Un père qui a tenté sa chance à Paris, mais que sa femme empêchait de partir en tournées, et qui est devenu représentant dans la bière.

En 2014, Serge Lama chante à l'Opéra de Bordeaux. Sur sa loge, la direction a inscrit le nom de Georges Chauvier : "Je suis en train de réparer une injustice, lancera le chanteur, ce soir, je suis mon père !"

L'Olympia, la salle de ses rêves

C'est ce rêve qui lui permet de se relever d'un terrible accident de la route au début de sa carrière. Été 1965, Serge est en tournée dans le sud de la France. Il a embarqué avec lui son premier grand amour, Liliane Benelli, la pianiste de Barbara.



Mais le 12 août, sur une route d'Aix-en-Provence, la Peugeot blanche conduite par le régisseur sort de la route, percute un platane. Liliane meurt sur le coup. Barbara écrira Une petite Cantate en sa mémoire.



Serge, lui, seul survivant de l'accident, passe de longs mois à l’hôpital et en rééducation. "Le souvenir de Liliane ne m'a jamais quitté, la majeure partie de mes textes est imprégnée de sa présence", confiera-t-il des dizaines d'années plus tard.

En deuil à plusieurs reprises

Un demi-siècle plus tard, il revivra une telle douleur. En 2016, alors qu'il fait la promotion de son dernier album Où sont passés nos rêves, Michèle, sa femme, est retrouvée sans vie dans leur maison du Perche, terrassée par un AVC.



"Chaque fois, c'est comme si le destin me reprenait d'une main ce qu'il m'avait donné de l'autre", constate l'artiste. Michèle, c'est avec elle qu'il a connu la gloire. Lorsqu'il la rencontre en 1969, elle est mariée, alors il l'attend. C'est elle qui lui inspire Je suis Malade, l'un de ses plus grands succès.



Leur histoire ne débute vraiment qu'en 1971. Vingt ans plus tard, Serge l'épouse. Entre temps, Frédéric, leur fils est né. Michèle, "à la fois sa mère, sa femme et sa meilleure amie". Celle à qui il raconte aussi ses incartades, tout en assurant que celui qui chante Les petites femmes de Pigalle n'a jamais payé pour faire l'amour.