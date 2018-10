Pamela Anderson, figure de proue de la défense des animaux

publié le 10/10/2018 à 21:02

En janvier 2016, elle électrisait l'Assemblée nationale. Pamela Anderson était dans l'Hémicycle pour s'opposer aux gavage des canards et des oies. Un discours en anglais, moqué par certains députés. "Pas de silicone dans mon foie gras" répondra un élu.



"Pathétique et sexiste", réagit la star, admirative de Brigitte Bardot et qui milite depuis des années pour la cause animale. Ce mercredi 10 octobre, elle s'est d'ailleurs enfermée dans une cage place de la République à Paris en faveur de la cause animale. Végétalienne, elle n'hésite plus à afficher ses convictions, soutenir Julian Assange ou à s'inviter dans la vie politique française en appelant à voter Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle.

Comme le chef de file des insoumis, elle a posé ses valises à Marseille. Installée dans une villa sur la corniche avec son amoureux, le footballeur Adil Rami. Après avoir fait 14 unes de Playboy, Pamela Anderson est désormais régulièrement citée par So Foot. Dernière anecdote en date : les aller-retours du défenseur phocéen à Paris pour retrouver sa belle, candidate cet automne de l'émission Danse avec les Stars.

Une enfance difficile

Un nouveau rôle pour cette femme de 51 ans, cette mère de deux grands garçons, apparue en 1992 en maillot de bain rouge sur les plages de Malibu. Elle fascine immédiatement les téléspectateurs et n'a jamais quitté le paysage depuis.



Pourtant, rien ne laissait présager un tel destin. L'enfance de la petite Canadienne n'est pas idyllique. Père alcoolique, mère serveuse qui pleure beaucoup... Entre 6 et 10 ans, Pamela Anderson est abusée sexuellement par la jeune fille qui la garde puis violée plus tard à deux reprises.



C'est à un joli hasard qu'elle doit sa carrière. Alors qu'elle assiste à un match de football américain, son visage apparaît sur l'écran géant du stade. Standing ovation immédiate. Ce jour-là, elle porte le tee-shirt d'une marque de bière qui repère l'image et la jeune fille et décide d'en faire son égérie. Quelques mois plus tard, elle apparaît dans Playboy... Sa carrière est lancée.

Une icône hollywoodienne

Elle flirte avec le pire d'Hollywood, alcool, drogue, mais sans jamais sombrer. Reste des frasques... Cette sextape, par exemple, tournée avec son ex-mari, puis volée et diffusée sur internet.



Beaucoup retiennent évidemment sa silhouette, cette poitrine généreuse. Elle est aujourd'hui revenue à son volume initial, expliquait Pamela Anderson à Paris Match. La bimbo a suivi la mode dans les années 1990, estime qu'elle n'aurait pas dû, avant d'ajouter : "On peut dire que ma poitrine a fait une brillante carrière. Je n'ai fait que la suivre."