"Sarà perché ti amo" : le chanteur italien Franco Gatti est mort

C'est une chanson culte dont le refrain entêtant a séduit les Français. Sarà perché ti amo est l'une des chansons italiennes qui a le mieux voyagé dans le monde et l'un de ses interprètes est mort. Le chanteur Franco Gatti, membre du quatuor Ricchi e poveri, est mort à l'âge de 80 ans, ont annoncé le 18 octobre les médias italiens.



Le groupe est né en 1967 à Gênes et a connu la célébrité dans le monde entier dans les années 70 et 80. Ensemble, ils ont vendu plus de 20 millions de disques. Le tube Sarà perché ti amo (1981) est probablement le plus important de l'histoire du groupe avec Che sarà sorti dix ans plus tôt.

Le groupe a représenté son pays au Concours Eurovision 1978, avec la chanson Questo Amore. Ils ont aussi participé de nombreuses fois au Festival de Sanremo qu'ils ont remporté en 1985 avec le titre Se m'innamoro. Sarà perché ti amo est devenue la chanson-thème du film français L'Effrontée de Claude Miller. Elle a même été reprise par Karen Cheryl.

Franco Gatti est un des membres fondateurs du groupe avec Angela Brambati, Angelo Sotgiu et Marina Occhiena. Malgré plusieurs séparations pour des raisons professionnelles ou personnelles, les membres se sont réunis en 2020 sur la scène de Sanremo pour reprendre leurs plus grands hits.

