Lio estime que son tube "Banana Split" a "ouvert la porte aux pédocriminels"

À l'instar de nombreuses artistes devenues stars à l'adolescence, Lio a tiré quelques leçons de son passé. La chanteuse de 60 ans s'est récemment confiée dans Toutes pour la musique, livre de la journaliste Chloé Thibaud consacré à l'histoire des figures féminines marquantes de la musique pop, à paraître le 20 octobre.

L'occasion pour l'interprète de revenir sur le titre qui l'a révélée à l'âge de 16 ans : le fameux Banana Split. Un tube sorti en 1979, dont l'apparence désuète cachait en réalité des allusions douteuses : "Contrairement à France Gall [Les Sucettes], je savais ce que voulait dire Banana Split quand je l'ai chantée", s'est souvenue Lio, ajoutant : "Mais je comprends désormais que je ne le savais pas tant que ça".

Avec le recul, la chanteuse et actrice dit avoir réalisé la portée de sa chanson, et les raisons qui expliquent son succès : "Je sais que j'ai totalement ouvert la porte aux pédocriminels et que j'ai apporté de l'eau à leur moulin. Je m'en aperçois aujourd'hui", a encore souligné Lio, au cours de son entretien avec Chloé Thibaud. Et d'ajouter qu'à l'époque, elle ne se savait pas "totalement complice de ce traitement infâme pour les jeunes femmes et les jeunes filles".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info