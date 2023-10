Salvatore Adamo reporte son concert au Grand Rex pour raisons de santé

Pour des raisons médicales, le chanteur belge Salvatore Adamo (79 ans) a été contraint d'annuler son concert au Grand Rex à Paris prévu pour le mercredi 18 octobre. La manageuse de l'artiste, Virginie Borgeaud-Bigot, s'est voulue rassurante auprès de nos confrères du Parisien sur l'état de santé de l'interprète de Tombe la neige : "Salvatore est souffrant et n’a pas été en mesure de monter sur scène ce soir, mais ce n’est pas grave. Nous attendons les résultats de ses examens médicaux, mais il n’est pas hospitalisé. Il est chez lui, à Paris."

L'actualité internationale a été avancée comme l'une des causes de cette santé chancelante. "Il y a notamment beaucoup de stress lié aux événements de ces derniers jours et à sa chanson Inch’Allah (titre sur la paix entre Israéliens et Palestiniens de 1966). Mais son prochain concert, dimanche à Roubaix, est maintenu. Tout comme sa tournée anniversaire en Belgique, qui débutera le 27 à Mons", poursuit-elle dans le quotidien.

Salvatore Adamo fêtera ses 80 ans le 1er novembre 2023. L'an dernier, le chanteur avait été contraint d'annuler plusieurs dates pour préserver sa voix. En 2019 aussi, il avait annulé sept concerts pour se remettre d'un sulcus, une fissure dans la corde vocale, pour laquelle il avait été opéré.

