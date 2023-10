Britney Spears : que révèle la star dans ses mémoires explosives "The Woman in Me" ?

Après les mémoires du prince Harry, voici le livre de révélations le plus attendu de ces dernières années. Le 24 octobre sortira dans les librairies les mémoires de la chanteuse américaine Britney Spears : The Woman in Me. Une autobiographie très secrète dont le magazine américain People a pu recueillir quelques fragments.

Dans une interview destinée à présenter le contenu de ce livre qui s'annonce déjà comme un best-seller, Britney Spears revient sur sa vie d'artiste et de femme, ses relations amoureuses et surtout sa place dans la famille Spears, de son passé d'enfant-star à la tutelle dont elle s'est affranchie après une longue bataille judiciaire.

"Ces 15 dernières années, et même depuis le début de ma carrière, je suis restée passive. J'observais simplement ce que les gens disaient de moi. Comment ils racontaient mon histoire, confie-t-elle. Depuis que je suis libérée de ma tutelle, je peux enfin raconter mon histoire sans craindre les gens qui supervisaient ma vie jusque-là". À 41 ans, Britney Spears doit apprendre à vivre seule, en autonomie. Un défi pour une femme qui est passée de la case "enfance" à celle d'"artiste mondiale" extrêmement rapidement. "Apprendre à gérer cette nouvelle liberté, je l'avoue, c'est difficile parfois", explique-t-elle dans les colonnes de People. "Je repense maintenant à mon père et à ses associés ayant le contrôle sur mon corps et mon argent pendant si longtemps, et cela me rend malade", écrit la star dans ses mémoires.

Parmi les révélations de cette autobiographie, celle sur son avortement alors qu'elle était en couple avec Justin Timberlake a déjà fait le tour du monde. "Si la décision avait été la mienne, je ne l'aurais jamais fait", y écrit-elle à propos de son avortement, selon l'extrait publié par People