publié le 12/11/2019

C'est l'annonce surprise de la journée : Starmania sera bientôt de retour. La première sera donnée le 6 octobre 2020 à la Seine Musicale, près de Paris avant théoriquement une tournée. Quarante ans après sa création sur scène, l'opéra-rock aux 6 millions de spectateurs va être remonté. Les ayants-droits de Michel Berger - compositeur de Starmania et Luc Plamondon - le parolier - y travaillent depuis des mois. "Partout où je vais je sens qu'il y a une attendre énorme après 20 ans d'absence", note ce dernier.

Les chorégraphies seront réinventées par Sidi Larbi Cherkaoui (43 ans) et la mise en scène sera assurée par Thomas Jolly (37 ans). "Je n'étais pas né en 1979 quand le projet a été créé et donc je ne l'ai jamais vu", raconte le metteur en scène au micro de RTL. "Aujourd'hui, ça sera la première mise en scène post-an 2000, et c'est incroyable parce que cette oeuvre était une dystopie, une inquiétude sur l'avenir. Eh bien maintenant on y est dans cet avenir, c'est ça qui est dingue avec Starmania".



Luc Plamondon prévient qu'il va changer quelques "petites choses" dans son livret, dont son personnage Gourou Marabou "une sorte de prophète écologique", "ça sera peut-être une petite Greta", raconte Luc Plamondon qui annonce aussi qu'il remettra certaines chansons qui n'étaient plus là au fil des représentations. Thomas Jolly, lui, est tenté d’utiliser de nouvelles technologies comme des projections holographiques pour donner de la modernité sur scène.

Le casting vient tout juste de commencer. "On ne cherche pas des chanteurs mais des personnages", préviennent les deux hommes qui ne sont pas contre le recrutement d'artistes déjà bien installés. La billetterie ouvre ce mardi 12 novembre 2019.

L'affiche de Starmania Crédit : DR