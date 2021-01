publié le 18/01/2021 à 10:14

En 1985, les Rita Mitsouko inventaient le rock latin et réussissaient l’exploit de nous faire danser tout l’été sur une oraison funèbre, puisque le tube Marcia Baila est un hommage à Marcia Moreto, danseuse argentine dont Catherine Ringer adorait la fantaisie, danseuse emportée par un cancer à l’âge de 32 ans…

Plus d’un million de disques vendus en quelques mois en France, et cette chanson s’est exportée, notamment et logiquement en Amérique latine, à Cuba, au Mexique... Et Marcia Baila est arrivée jusqu'aux oreilles du chanteur portoricain Ricky Martin qui, à la fin des années 90, a décidé d’en proposer sa propre version.

Il a fait adapter le texte, qui n’a plus rien à voir, Ricky Martin raconte une danse à deux qui le fait chavirer. C’est une curiosité et c’est notre pépite du jour : Ricky Martin et sa version salsa du Marcia Baila des Rita Mitsouko… Ça peut faire mal aux oreilles des puristes mais Ricky Martin a le mérite d’avoir mis du cœur et des cuivres dans cette reprise. On trouve sa version dans son album Vuelve, sorti en 1998.