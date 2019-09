Ric Ocasek, chanteur du groupe de new wave The Cars, est décédé

publié le 16/09/2019 à 10:16

Il était le leader d'un des premiers groupes de new wave. Ric Ocasek, chanteur de The Cars a été retrouvé mort dimanche 15 septembre à l'âge de 75 ans, a indiqué la police de New York.

Le NYPD a reçu un appel vers 14 heures "pour un homme inconscient (...). Son décès a été prononcé sur place" et le corps a été identifié comme étant celui de Ric Ocasek, a indiqué la police dans un communiqué. Le décès ne semble pas suspect, rapporte le quotidien USA Today.

Fondé en 1976 à Boston par Ric Ocasek et le bassiste Benjamin Orr, The Cars a été à l'origine de nombreux tubes considérés comme des références de la pop new-wave, à l'image de You Might Think, Shake It Up ou Drive dans les années 80.

Le groupe s'est ensuite séparé durant cette décennie et s'est reformé en 2011 après que Ric Ocasek a écrit des chansons qui, pensait-il, rendraient mieux jouées avec ses anciens partenaires, selon USA Today. Ils ont alors sorti leur ultime album, baptisé Move Like This, avant d'entamer une dernière tournée qui s'est achevée en août 2011.

> The Cars - Drive (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Le groupe n'avait plus fait parler de lui jusqu'à l'an dernier, où il avait été introduit au Rock and Roll Hall of Fame and Museum de Cleveland, une institution du rock'n'roll où figurent également Dire Straits, Nina Simone ou encore Elvis Presley.