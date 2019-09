publié le 12/09/2019 à 10:26

L'iguane est éternel. Alors qu'on pensait (à tort) que son précédent album était un testament, Iggy Pop vient d'en sortir un nouveau, intitulé Free. RTL a rencontré le musicien.

Des sonorités plus douces, plus calmes, et teintées d'une influence jazz, comme à ses débuts. Avant sa carrière solo, l'homme de 72 ans faisait partie des Stooges, dont la musique était fortement inspirée par le free jazz. L'artiste s'amuse dans un album né de ses rencontres avec de jeunes musiciens jazz, lorsqu'il ne fait pas d'autres projets, plus alimentaires, comme ses projets de mannequinat ou de pubs. "J'ai commencé à jouer avec ces musiciens pour contrebalancer tout ça. (...) Et petit à petit, je me suis dit que ça pourrait être un bon album".

L'album est hanté par le temps qui passe. Il l'avoue, la peur de mourir a inspiré cet opus : "La plupart des gens pensent que je suis un survivant, donc je vis un peu dans ce contexte de fin de vie et ça m'a rappelé que, s'il me reste peu de temps, j'ai plutôt intérêt à prendre du putain de bon temps et à faire ce que j'aime", a-t-il confié au micro de RTL.

Toujours punk, mais "punk civilisé"

Le chanteur est toujours "punk", mais il le confie lui-même, c'est un "punk civilisé".

Iggy Pop a libéré toute une génération de rockeurs avec son appétit féroce pour le live et sa sauvagerie scénique.

L'artiste ne compte absolument pas se calmer, et arrêter. Il n'en a pas non plus marre de "parcourir le monde" : "J'ai plus de travail aujourd'hui qu'à l'âge de 22, 32, 42, 52 ou 62 ans. J'ai vraiment beaucoup de chose à faire. Et je trouve ça agréable d'avoir toujours une jolie silhouette". Le musicien à l'immense talent est conscient de son influence : "Je suis heureux d'avoir permis à des musiciens de se dire que tout est possible sur scène, d'avoir été utile à leur voyage", a-t-il confié à RTL.

Le nouvel album d'Iggy Pop s'appelle Free et vient tout juste de sortir.