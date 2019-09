Qui est vraiment Bruce Springsteen ?

publié le 06/09/2019 à 13:00

Avec plus de quarante ans d’une carrière exceptionnelle et 130 millions d’albums vendus, Bruce Springsteen est une légende du rock américain. On vous raconte l’histoire du Boss avec notre invité Julien Bitoun, professeur d'histoire du rock à Sciences Po, à l’occasion de la sortie la semaine prochaine au cinéma du Biopic qui lui est consacré.

Comment Bruce Springsteen s'est-il lancé dans la musique ? Quel était le nom de son premier groupe ? Quel âge avait-il quand il l'a fondé ? Comment a-t-il été repéré ? Pourquoi et depuis quand le surnomme-t-on le Boss ?

Quel président américain a voulu utiliser la chanson Born in the U.S.A pour ses meetings ? Pour quel président a-t-il chanté à l'occasion d'une cérémonie d'investiture ? Avec quel chanson a-t-il gagné un oscar de la meilleur chanson originale ?