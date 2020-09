publié le 02/09/2020 à 10:06

Entendu dans une longue liste de films, jeux vidéos et publicités, I Like To Move It était devenu un morceau atemporel dont beaucoup ignoraient l'identité de son auteur. Erick Morillo, qui avait sorti ce tube planétaire en 1993, est décédé ce mardi 1er septembre à l'âge de 49 ans.

La police de Miami, ville où le DJ et producteur a été retrouvé mort, n'a rien constaté qui mènerait à penser qu'Erick Morillo aurait subi une mort violente. Une autopsie aura cependant lieu pour définir les circonstances exactes du décès.

Les derniers mois de la vie de Morillo auront été davantage marqués par une accusation d'agression sexuelle que des hits musicaux. Le musicien d'origine colombienne devait comparaître devant un tribunal le vendredi 4 septembre, alors qu'il lui est reproché d'avoir agressé une autre DJ lors d'une soirée privée.

Le succès en Europe et en Amérique

Au début des années 90, Erick Morillo monte le projet musical Reel 2 Real, mêlant des aspects de musiques électroniques avec du reggae et du dancehall. La réussite commérciale est au rendez-vous : en cinq ans d'existence, Reel 2 Real place sept morceaux dans le Top 10 des ventes de titres de "Dance music", dont le plus connu, I Like To Move It.

Capitalisant sur ce succès, l'artiste, qui a grandi à Union City dans le New Jersey, monte la maison de disque Subliminal pour promouvoir des artistes de la musique house de New York. Il s'exporte en Europe, où il est régulièrement programmé dans de prestigieuses boîtes londoniennes ou à Ibiza.

Sa carrière est de nouveau propulsée en 2005, lorsque sort le film Madagascar avec une reprise de I Like To Move It interprétée par l'acteur Sacha Baron Cohen, offrant au titre un succès inter-générationnel.