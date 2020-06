publié le 21/06/2020 à 13:45

Cette année, la Fête de la musique sera particulière après des mois difficiles. Jean-Michel Jarre est une figure internationale de la scène électronique qui s'est lancé dans un projet fou : un concert virtuel diffusé ce dimanche à partir de 21h15.

"La moitié de la planète, nous sortions pour nous nourrir et nous écoutions de la musique, lisions des livres ou regardions des films. La musique est un bien de première nécessité qui mérite des égards", témoigne le musicien.

"Il faut que la musique cesse d'être gratuite comme l'air qu'on respire. Derrière chaque chanson, album et projet, il y a des équipes qui prennent des risques qui sont les grands négligés de notre pays", remarque-t-il. "Sans la musique, le confinement aurait été un désespoir total", insiste Jean-Michel Jarre.

Ce soir, "c'est la première fois que je jouerai en réalité virtuelle", explique-t-il. On pourra y avoir accès si l'on a un casque, un ordinateur ou dans les jardins du Palais royal à Paris.

Son avatar va jouer en direct pendant 40 minutes, puis répondre aux questions des spectateurs. "Il ouvrira une porte et on me retrouvera en studio où j'expliquerai les coulisses du projet", décrit le compositeur de musique électro.