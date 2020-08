Jack Sherman, guitariste des Red Hot Chili Peppers, est mort à 64 ans

publié le 22/08/2020 à 12:11

Jack Sherman, ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, est décédé à l'âge de 64 ans. C'est le groupe qui l'a annoncé cette nuit sur son compte Instagram. "Nous, les membres des Red Hot Chili Peppers, voulons souhaiter à Jack Sherman un bon voyage dans l'autre monde, lui qui vient de quitter le nôtre", ont-ils écrit.

"Jack a joué sur notre premier album, ainsi que lors de notre première tournée. C'était un mec unique et nous voulons le remercier pour les bons, mauvais et moyens moments passés ensemble", ont ajouté les anciens partenaires de Jack Sherman. La cause de sa mort n'a pas été révélée pour l'instant.

En 1984, juste avant le premier album et la première tournée des Red Hot Chili Peppers, le guitariste originel Hillel Slovak avait soudainement quitté le groupe pour un autre projet. Jack Sherman l'avait donc remplacé et enregistré le premier du groupe intitulé The Red Hot Chili Peppers en 1984. Après l'échec du disque, la tournée avait été l'objet de vives tensions au sein du groupe. Jack Sherman l'avait donc quitté et c'est Hillel Slovak qui avait fait son retour.