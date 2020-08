Lady Gaga livre un show exubérant et 100% masqué aux MTV VMA 2020

Lady Gaga Performs a Medley of "Chromatica II", "Rain On Me (ft. Ariana Grande), & More

publié le 31/08/2020 à 12:25

Distanciation sociale, public absent, masque obligatoire... Ces contraintes liées à la pandémie pourraient refroidir les amoureux de la scène. Et pourtant, Lady Gaga a prouvé aux MTV Video Music Awards 2020 qu'elle pouvait en faire des outils artistiques.

Avec ses changements de tenues, ses masques recouverts de LED tout droit venus d'une série de science-fiction des années 90, Lady Gaga a fait le show. Des looks et une ambiance étrange qui collaient parfaitement à l'époque et à l'esthétique de son tout nouvel album Chromatica. Lady Gaga a tout d'abord chanté un medley d'Enigma, de Chromatica II et de 911 avant d'être rejoint par Ariana Grande (elle aussi masquée) pour interpréter leur tube estival Rain On Me et de terminer par Stupid Love seule au piano.

La chanson Rain on Me a d'ailleurs reporté un grand nombre de récompenses : Chanson de l'année, Meilleur collaboration et Meilleure photographie pour son clip. Lady Gaga a été sacrée Artiste de l'année. La soirée a été marquée par la prestation remarquée de Doja Cat qui a marqué l'année avec son Say So ou encore le groupe indétrônable BTS qui est venu chanter son nouveau single Dynamite avec une chorégraphie toujours impeccable.

Le palmarès complet de la soirée

Vidéo de l'année : The Weeknd – Blinding Lights

Révélation de l'année : Doja Cat

Meilleure vidéo hip-hop : Megan Thee Stallion – Savage

Meilleure vidéo pour la bonne cause : H.E.R. – I Can't Breathe

Artiste de l'année : Lady Gaga

Meilleure vidéo tournée de la maison : Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U

Chanson de l'année : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me

Meilleure vidéo latino : Maluma ft. J Balvin – Qué Pena

Meilleure réalisation : Taylor Swift – The Man

Meilleure collaboration : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me

Meilleure vidéo K-Pop : BTS – On

Meilleur groupe : BTS

Meilleure vidéo alternative : Machine Gun Kelly – Bloody Valentine

Meilleure vidéo pop : BTS – On

Meilleure vidéo R&B : The Weeknd – Blinding Lights

Meilleure vidéo rock : Coldplay – Orphans

Meilleure performance de quarantaine : CNCO – Unplugged At Home

Meilleure photographie : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me

Meilleure direction artistique : Miley Cyrus – Mother's Daughter

Meilleurs effets spéciaux : Dua Lipa – Physical

Meilleure chorégraphie : BTS – On

Meilleur montage : Miley Cyrus – Mother's Daughter