Quand Soprano rappe sur le théorème de Thalès

publié le 04/10/2018 à 17:45

La collaboration est étonnante. Comme l'expliquent nos confrères du Parisien, le rappeur Soprano et l'application mobile StudyTracks se sont associé afin de proposer aux jeunes étudiants de réviser plusieurs matières scolaires. Le tout de manière extrêmement ludique puisque les cours proposés se font en chanson.



Ainsi, le plus gros vendeur de disques en France sur l'année 2017 a enregistré deux titres pour l'application. L'un sur le bonheur en philo, pour les lycéens et l'autre sur le théorème de Thalès, pour les collégiens. Soprano explique au journal 20 minutes avoir accepté immédiatement cette offre.

"Quand j'étais petit, une année où j'étais dans une classe très perturbée, pour nous calmer, la professeur de français a utilisé un texte de MC Solaar pour nous apprendre les rimes, les alexandrins et les oxymores. On était tous passionné (...) Moi ça m'a fait aimer les mots (...) Donc si tu as une application où un jeune artiste que tu kiffes te donne des cours, bien sûr que tu vas sauter dessus", raconte le nouveau coach de The Voice Kids.

Au total, il est possible de retrouver 175 titres sur la version française de l'application. Tous sont écrits par des professeurs mais interprétés par des inconnus.