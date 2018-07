publié le 29/11/2017 à 22:16

C’est l’une des plus belles voix de ce cru 2017. Xavier, pour l'épreuve du "titre imposé", devait défendre sa place sur Roule de Soprano. Un morceau dont il n’est pas forcément coutumier – et c’est bien là le but, tester la capacité d'adaptation des différents chanteurs. La plus grande crainte de l’artiste ? Oublier les paroles, comme tant d’autres participants.



Mais Xavier surpasse son stress et donne tout ce qu’il a. Le résultat est là, sa voix rauque l’emporte. Et le jeune homme se réapproprie totalement la chanson. Le jury salue son travail, tout en sachant que comme les autres candidats, il n’avait qu’une seule nuit pour retenir toutes les paroles.

"Il a fait beaucoup d’efforts, c’est super beau", commente Cœur de Pirate, visiblement séduite. "Il m’a donné des frissons", dira même Dany Synthé.