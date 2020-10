Quand Louane reprenait "Le Chasseur" de Michel Delpech

publié le 23/10/2020 à 11:03

Un pont entre générations. Nous vous emmenons dans l’album hommage à Michel Delpech J’étais un ange, sorti en novembre 2016, 10 mois après la disparition du chanteur. Michel Delpech avait eu le temps de travailler sur ce projet : il avait fait une liste de noms d’artistes à qui il voulait confier ses chansons pour des reprises.

Et parmi la jeune génération, Michel Delpech souhaitait la présence de Louane, nouvelle voix qu’il appréciait. Une fois contactée, la chanteuse s’était plongée dans le répertoire de Michel Delpech et avait choisi d’interpréter un incontournable de 1974, Le chasseur…



Louane avait 20 ans en 2016 lorsqu'elle proposait sa version du Chasseur, classique de l’année 74. Un texte subtil dans lequel la beauté des oies sauvages fait poser le fusil au sol. Une chanson pour les amoureux et les défenseurs de la nature, une chanson écolo avant l’heure, en tout cas hors des sentiers battus de la variété française de l’époque…

Ce fut un succès immédiat, un de plus pour Michel Delpech, après Chez Laurette, Wight is Wight, Que Marianne était jolie et Les divorcés… Michel Delpech nous avait même confié que le président Giscard d’Estaing, alors fraîchement élu, l’avait secrètement convoqué à l’Elysée pour l’interroger sur son flair artistique et sur ses secrets pour toucher le grand public à chaque fois...