Quand le groupe Scorpions chantait en russe "Wind of Change"

Parmi les chansons qui ont accompagné les grands mouvements de l’Histoire, intéressons-nous à la ballade Wind of Change du groupe Scorpions. En août 1989, le vent du changement souffle sur l’Europe de l’Est, le mur de Berlin n’est pas encore tombé, et le groupe allemand crée l’événement en chantant à Moscou dans le cadre d’un festival rock, une première pour des occidentaux.

Le chanteur de Scorpions, Klaos Meine, qui a grandi à l’ombre du rideau de fer, est ému aux larmes, et dans la foulée il écrit et compose ce chant d’espoir et de rêve, Wind Of change. La chanson est devenue la bande-son de la réunification de l’Allemagne et un des symboles de la Perestroïka. Alors en guise de remerciements, Klaus Meine avait enregistré à l’époque une version russe de Wind of Change. C’est notre pépite du jour : Scorpions chante son tube Wind of Change, en russe.

Cette version par le groupe Scorpions, chantée en russe, a été gravée sur un vinyle en 1991, puis elle est apparue en CD dans la réédition 2013 de l’album d’origine Crazy World. Le chanteur Klaus Meine a confié qu’il avait eu beaucoup de mal à chanter en russe, mais le résultat est là, mais à l’oreille c’est fluide.

> Scorpions - Ветер перемен[Wind of Change](russian version

Pour les fans de Scorpions : cette version russe sera intégrée à un coffret collector consacré à Wind of Change, qui sort le 3 octobre 2020. La version originale, en anglais, a tout juste 30 ans et elle reste la chanson la plus vendue de l’année 1991 dans le monde.