Dionne Warwick chante la première version de "I Say A Little Prayer"

publié le 01/10/2020 à 12:03

Dans la série "rendons à César ce qui lui appartient", intéressons-nous à un classique de la musique américaine : I Say A Little Prayer… On doit cette chanson à Burt Bacharach pour la musique (il vit toujours il a 92 ans), et à Hal David pour les paroles.

Bacharach / David, c’était un duo magique des années 60/70 aux États-Unis, ils sont à l’origine d’une collection de standards classes, efficaces, souvent romantiques… Début 1966, les États-Unis venaient de s’engager massivement dans la guerre au Vietnam, et ils ont écrit I Say A Little Prayer, une chanson d’amour dans laquelle une femme s’adresse à celui qu’elle aime, parti au Vietnam, et elle lui dit qu’elle prie pour lui du matin au soir…

La chanson est arrivée en France grâce à la version d’Aretha Franklin, qui est celle qu’on connaît, mais l’interprète d’origine n’est pas Aretha Franklin, c’est une autre chanteuse américaine, formée elle aussi au gospel : l’élégante Dionne Warwick. C’est la version originale de la chanson enregistrée le 9 avril 1966. Elle a été la chanteuse du duo Burt Bacharach / Hal David, ils lui ont également offert les morceaux Dont’ Make Me Over ou Walk On By. Ils s’aimaient beaucoup, même s’ils ont fini devant les tribunaux pour des histoires de gros sous...