Quand Claude François chantait en anglais sa "Chanson populaire"

publié le 31/08/2020 à 07:35

Aujourd'hui, nous vous emmenons faire un tour dans les mythiques studios Abbey Road à Londres, là même, rappelons-le, où les Beatles ont enregistré leur musique… Certains artistes français sont allés travailler là-bas, c’est assez prestigieux encore aujourd’hui, de dire "mon disque a été enregistré à Abbey Road"… Eh bien figurez-vous qu’entre juin 1975 et juin 76, Claude François a enregistré 21 chansons à Abbey Road. Il s’agit des versions anglaises de ses propres tubes.

Ces enregistrements sont sortis en octobre 1977 sur un 33 tours. Sans surprise, le disque s’appelle Claude François chante en anglais, et ça vaut le détour, c’est une curiosité. Nous vous proposons de découvrir "ça s’en va et ça revient", en anglais par Claude François : Chanson populaire devient Love Will Call The Tune (qu'on peut traduire par "L’amour choisira la musique").

Ce disque, Claude François chante en anglais avait sérieusement pour but de développer sa carrière à l’international. Claude François est malheureusement décédé 5 mois plus tard... Pour la petite histoire, le texte en français de "Ça s'en va et ça revient" était au départ destiné à Ringo, le mari de Sheila à l'époque. Mais Cloclo avait entendu la maquette et il lui avait piqué la chanson.