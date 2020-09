Quand le "Yellow Submarine" des Beatles est devenu "vert" pour une rime

publié le 03/09/2020 à 07:30

Aujourd'hui, nous vous proposons la palme d’Or de la traduction ratée… En 1966, Les compagnons de la Chanson affichent déjà 20 ans de carrière, et pour rester dans le coup, le groupe vocal décide d’adapter en français une chanson de ceux qui cartonnent à l’époque : les Beatles.

Ils se jettent sur un titre que les anglais ont dévoilé le 5 août 1966, un des rares chantés par Ringo Starr, et qui a pour titre Yellow Submarine... Le parolier des Compagnons de la Chansons, le baryton Jean Broussole, s’empare du texte pour le traduire. Et c’est là que ça se gâte : la chanson devient Le sous-marin vert…

Du vert, du bleu mais pas de jaune… Les Compagnons de la Chanson se sont enfermés dans le sous-marin vert et les rêves bleus, piégés par cette traduction du Yellow Submarine. Il fallait une couleur qui rime avec la "mer", donc c’est tombé sur le "vert"…

Maurice Chevalier a, lui aussi, a repris le Yellow Submarine des Beatles quelques mois plus tard en 66. Et il y’a rien à faire, les couleurs n'ont pas évoluées… Ces versions sont collector, c’est fou de penser qu’elles étaient faites à l’époque pour montrer que ces artistes étaient toujours dans le coup, tout en produisant l’effet inverse… Même la pochette du 45 tours de Maurice Chevalier était de couleur vert pomme et avec "Yellow" Submarine écrit dessus…