Qu'est-ce que le syndrome de Ramsay Hunt dont souffre Justin Bieber ?

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Justin Bieber a annoncé qu'il faisait une pause dans sa tournée, car il souffre du syndrome de Ramsay Hunt, soit d'une paralysie d'un côté de son visage.

"Cela vient de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux et qui a provoqué une paralysie de mon visage" explique-t-il dans sa vidéo. "Comme vous pouvez le voir, cet œil ne cligne pas. Je ne peux pas sourire de ce côté-là. Cette narine ne bouge pas”, ajoute la star canadienne.

Selon le site Orphanet, portail spécialisé dans les maladies rares et des médicaments orphelins, et adossé à l’Inserm, le syndrome de Ramsay Hunt apparu en 1907, est une complication du zona qui survient lorsqu’une poussée touche le nerf facial près d’une oreille. Il s’agit d’une maladie rare, qui ne touche que cinq personnes sur 100.000 chaque année. En plus de la paralysie faciale, les autres signes cliniques fréquents sont : la perte d’audition, les acouphènes, les vertiges, les nausées, les vomissements et le nystagmus.

Mais selon le Dr Babak Azizzadeh, directeur du Facial Paralysis Institute de Los Angeles, il s'agit d'une réactivation de la varicelle. "Après une infection par la varicelle, le virus peut rester dans le corps et rester inactif pendant des années", explique-t-il au Wall Street Journal.

