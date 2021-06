Pourquoi Justin Bieber a-t-il été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron ?

Justin et Hailey Bieber ont rencontré Emmanuel et Brigitte Macron ce lundi 21 juin à l'Élysée

Les fans de Justin Bieber ont eu du mal à y croire. Ce lundi 21 juin, le chanteur a posté sur son compte Instagram, une photo de lui et sa femme Hailey en compagnie de... Emmanuel et Brigitte Macron. Le couple de stars, de passage à Paris, a été invité à passer l'après-midi à l'Élysée en compagnie du couple présidentiel à l'occasion de la Fête de la musique.

Selon les informations de BFMTV, le chanteur aurait lui-même demandé à rencontrer le président de la République. Ils auraient échangé une petite heure sur les questions de la jeunesse et du climat, l'occasion pour Justin Bieber et sa compagne de faire une petite visite du palais présidentiel.

Sur plusieurs photos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir l'interprète de Sorry serrer la main du président ou encore enlacer la Première dame. Plus tard dans la soirée, un concert de musique électronique, auquel ne faisait pas partie le chanteur canadien, s'est déroulé dans la cour d'honneur de l'Élysée, organisé par Jean-Michel Jarre.