Grammy Awards : Dua Lipa, Avril Lavigne, Justin Bieber... Le meilleur (et le pire) du tapis rouge

Les Grammy Awards sont par essence une cérémonie très musicale. Mais, outre les statuettes qui viennent couronner les meilleurs artistes de l'année écoulée et les prestations sur scène, les Grammys sont aussi un grand moment pour les couturiers, les joailliers, les photographes et les amoureux des paillettes...

Une myriade de stars de la chanson et de la musique se sont données rendez-vous sur le tapis rouge de Las Vegas le 3 avril 2022. L'occasion de voir que certains continuent de rester audacieux dans le choix de leurs tenues : Lil Nas X et Billy Porter étaient toujours parmi les plus courageux avec des tenues flamboyantes, Dua Lipa ou Olivia Rodrigo ont misé sur le glamour et Justin Bieber ou Billie Eilish ont préféré un "over size" très contemporain.

Du côté des récompenses, c'est le jazzman touche-à-tout Jon Batiste qui est arrivé en tête de la 64e édition des Grammy Awards avec cinq récompenses. Le projet rétro Silk Sonic, porté par Bruno Mars et Anderson .Paak, a remporté quatre prix au total, dont les trophées convoités de la chanson de l'année et de l'enregistrement de l'année, tandis qu'Olivia Rodrigo, 19 ans, s'est imposée en tant que "révélation de l'année".