Souffrant de paralysie faciale, Justin Bieber suspend les concerts

Coup dur pour Justin Bieber. Le chanteur superstar a annoncé, vendredi 10 juin, sur son compte Instagram qu'il faisait une pause dans ses concerts, car il souffre d'une paralysie d'un côté de son visage.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l'artiste a expliqué être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, qui l'a rendu incapable de bouger la moitié de son visage et donc de monter sur scène. "Cela vient de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux et qui a provoqué une paralysie de mon visage" explique-t-il. Ce syndrome, qui affecte un nerf situé à proximité d'une oreille, peut provoquer une paralysie faciale et une perte d'audition dans l'oreille affectée.

"C'est assez sérieux, comme vous pouvez le voir. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais, de toute évidence, mon corps me dit que je dois ralentir" continue Justin Bieber qui espère aller mieux dans les semaines à venir : "J'ai de l'espoir, et je fais confiance à Dieu".

