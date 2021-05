Poni Hoax : Nicolas Ker est décédé à l'âge de 50 ans

publié le 17/05/2021 à 23:35

Nicolas Ker est décédé ce lundi 17 mai à l'âge de 50 ans. Ces dernières années, le leader du groupe de rock français Poni Hoax s'était associé avec Arielle Dombasle. La cause de son décès n'a pas été précisée.

Le chanteur était connu pour mener une vie rock'n'roll faite à base d'excès, comme en témoigne le documentaire Drunk In The House Of Lords, qui retrace une tournée de Poni Hoax. "Nicolas était le dernier des rockeurs à la voix d'or. C'était la figure même du rockeur au coeur déchiré, du poète incandescent, il avait une grâce dionysiaque, un être rare fin et beau, nous le pleurons", a confié sa comparse Arielle Dombasle.

Né au Cambodge d'un père français et d'une mère cambodgienne, ce dandy de l'underground français s'était établi à Paris, où il est décédé. Nicolas Ker avait également composé des musiques de films pour Bernard-Henri Lévy, le compagnon d'Arielle Dombasle.