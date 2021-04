Décès d'Yves Rénier : "C’est tout un pan de vie qui s’en va", confie Olivier Marchal

publié le 24/04/2021 à 21:15

L'acteur, réalisateur et scénariste Olivier Marchal a réagi, ce samedi 24 avril, au micro de RTL, à la suite de l'annonce du décès d'Yves Rénier. Cette figure du cinéma et de la télévision s'est éteinte à l'âge de 78 ans. Yves Rénier a succombé à un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine.

"Surtout je garde le souvenir de celui qui a été le premier à m'ouvrir la porte dans ce métier. Après, j'ai été directeur de collections sur le Commissaire Moulin, j'ai appris à écrire à travers sa série, à travers lui et avec lui... Cela ne s'oublie pas, tout ça", se souvient Olivier Marchal, la voix marquée par l'émotion. "Pour moi, c'est tout un pan de vie qui s'en va, poursuit l'artiste. Ce sont aussi des souvenirs d'enfant, car je l'avais vu dans Illusions perdues, dans Belphégor, évidemment, dans Les Globe-trotters..."

"Il aimait les acteurs, il aimait ce métier"

Avant de se remémorer et conclure : "C'était un bon vivant, un type jovial. Sur les plateaux, en tant que réalisateur, c'était un amour. Il aimait les acteurs, il aimait ce métier. Tout ça, c'était une petite famille, celle de mes débuts, et je suis bouleversé."

Olivier Marchal n'est pas le seul qui a tenu à rendre hommage à Yves Rénier. Au micro de RTL, Jean-Luc Reichmann, acteur dans la série Léo Mattéi diffusée sur TF1, s'est également confié. Il avait tourné il y a quelques mois deux épisodes avec l'acteur. Ils ont été diffusés il y a seulement quelques jours. "J'ai eu la chance de partager des moments fantastiques pendant trois semaines (de tournage, ndlr)", a témoigné l'animateur. "Il voulait dormir à la maison pour qu'on partage réellement des moments forts".