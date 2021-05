publié le 04/05/2021 à 18:00

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 4 mai 2021 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui attend la réouverture des théâtres, des cinémas, des salles de concerts, des musées et des magasins Chanel : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête rescapée des années Darie Boutboul et Evelyne Leclercq : Isabelle Mergault. Une Grosse Tête qui, après le côté jardin et le côté cour, est passée côté micro : Michel Fau. Une Grosse Tête encore plus interviewée qu’Olivier Véran depuis 10 jours : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête dont le film Papy fait de la résistance sera projeté à la fin de la pandémie dans tous les EHPAD : Gérard Jugnot. Et enfin, une Grosse Tête cofondatrice du Gorafi, a qui l’on doit cette info : "Les troupes américaines laissent un commentaire négatif sur l’Afghanistan sur TripAdvisor" : Pablo Mira.

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.

Participez à "Qui est qui ? / Qui fait quoi ?" ! Laurent Ruquier attribue à tour de rôle, une personnalité à chaque Grosse Tête.

Cette dernière doit expliquer ce que fait cette personnalité dans la vie ou pourquoi elle fait l'actualité. La dernière Grosse Tête en lice gagne !

À vous de miser sur la bonne Grosse Tête.

L'équipe de l'émission vous recommande