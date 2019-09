Philippe Pascal, chanteur du groupe Marquis de Sade, est mort à 63 ans

publié le 13/09/2019 à 11:58

Le chanteur du groupe Marquis de Sade, Philippe Pascal est mort brutalement à l'âge de 63 ans, le 12 septembre 2019. D'après nos confrères du journal Ouest-France, le décès de l'artiste aurait été constaté dans la soirée.

En 1978, Philippe Pascal a fondé avec Franck Darcel le groupe culte Marquis de Sade. Avec leur musique, ils impriment une belle réputation rock sur ce qu'il convient d'appeler la "scène rennaise", influencée aussi par des artistes comme Niagara et Etienne Daho. Ce courant rock français était une réponse à la new wave anglaise. Parmi les influences du chanteur, on compte Velvet Underground ou la trilogie berlinoise (Low, Heroes et Lodger) de David Bowie. Les textes sont volontiers ténébreux, apocalyptiques et traitent de sujets comme la violence, la maladie ou les drogues.

Philippe Pascal a aussi créé le groupe Marc Seberg après un schisme de Marquis de Sade, Marc Seberg s'est séparé en 1992 et même un groupe de blues au milieu des années 90 baptisé The Blue Train Choir.

En septembre 2017, le groupe Marquis de Sade s'est reformé après des années de séparation pour le plus grand bonheur du public rennais. Le succès fut tel qu'une tournée a été lancée dans la foulée. Marquis de Sade s'est produit à l'Opéra de Strasbourg, à Paris La Villette (avec des apparitions remarquées d'Etienne Daho et de Pascal Obispo qui gravite depuis longtemps autour de l'astre Marquis de Sade) et aussi aux Vieilles Charrues. Un nouvel album était en préparation et devait sortir avant l'été 2020, précise le quotidien régional.

> Marquis de Sade aux Vieilles Charrues (concert intégral) [19/07/2018]