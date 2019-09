et M6

publié le 12/09/2019 à 19:33

Rentrée très remarquée sur Twitter pour Claire Keim. Il y a quelques jours, la chanteuse et actrice française a lancé le hashtag "chanson pour les ieuv", comprenez les vieux qui ont connu comme elle, les années 80.

Ces tweets connaissent un succès immédiat sur la toile, où chacune de ses reprises au naturel d'un tube de l'époque dépasse les 100.000 vues. Dans sa première vidéo, qui a été visionnée presque 200.000 fois, les internautes félicitent tous l'artiste dans les commentaires et l'encouragent à continuer.

Les reprises de Claire Keim se démarquent par leur simplicité et la bonne humeur que l'actrice communique. De plus, elle reste proche de ses abonnés, répond à leurs commentaires et utilise des hashtags comme #excusezmatenuejesorsdeladouche ou encore #mercilesgens.

La chanteuse a commencé fort avec sa première vidéo le jeudi 5 septembre, en reprenant Take on me du groupe a-ha.