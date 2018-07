publié le 28/03/2017 à 17:59

Paul McCartney est retourné en studio. L'ancien Beatles a annoncé lui-même qu'il travaillait sur son 17e album solo, dans une interview accordée à la radio britannique, la BBC Radio 6. "Je prépare un nouvel album, j'y prends beaucoup de plaisir. J'en suis en plein milieu", a expliqué le musicien de 74 ans. Un prochain opus qui sera produit par Greg Kurstin, qui n'est autre que le producteur du single Hello de la chanteuse britannique Adele. Il a également collaboré avec d'autres artistes de renommée mondiale, comme Sia, Ellie Goulding, Pink ou Lily Allen. "Je travaille avec un producteur avec qui j'ai collaboré il y a deux ans sur un projet musical que je réalise pour un film d'animation", a ajouté Paul McCartney.



Après les disparitions successives de David Bowie puis de Prince, le musicien dit ne pas se soucier de l'image qu'il laissera après sa propre mort. Un sujet qu'il avait d'ailleurs abordé le sujet avec John Lennon, assassiné le 8 décembre 1980. "C'était marrant parce qu'on n'aurait jamais imaginé que John aurait la moindre inquiétude à ce propos. Mais c'est quelque chose qui inquiète les gens : vous vous demandez ce que les autres diront. Garderont-ils les commentaires négatifs ? Ou les plus flatteurs ? Heureusement, ça n'aura pas d'importance parce que je ne serai plus là", a-t-il confié à la radio britannique.

Pour l'heure, l'ancien compère de John Lennon n'a pas annoncé de date de sortie pour son album solo. Les fans de l'ex-Beatles devront donc patienter encore un peu. Le dernier disque du Britannique, New, était sorti en 2013. Le mois dernier, il s'était retrouvé en studios avec Ringo Starr, le temps d'enregistrer au moins un titre. Paul McCartney vient par ailleurs de sortir une nouvelle édition de Flowers in the Dirt, son album sorti en 1989.