Paul McCartney réclame ses droits sur les chansons des Beatles. Le chanteur a déposé plainte mercredi 18 janvier à New York contre la société d'édition musicale Sony ATV Music Publishing. Il souhaite récupérer ses droits sur certaines chansons des Beatles. Une demande légale, puisque, grâce à la loi américaine sur la protection des droits d'auteurs de 1976, les artistes peuvent prétendre à la récupération des droits de leurs œuvres 35 ans après l'année de leur première édition, ou jusqu'à 56 ans pour des œuvres datant d'avant 1978.



En 2018, le premier single des Beatles, Love Me Do, aura justement 56 ans. Selon la plainte, le chanteur britannique souhaite récupérer ses droits sur des chansons composées à l'époque avec John Lennon. La légende veut que Michael Jackson ait décidé d'investir dans la propriété intellectuelle et la gestion de droits d'auteur, après une conversation avec Paul McCartney.



Le roi de la pop avait donc décidé en 1985 de racheter la société ATV Music, qui détenait les droits du répertoire des Beatles, et avait créé, en 1995, avec Sony, une fusion qui deviendra Sony ATV Music Publishing. Une société qui contrôle aujourd'hui près de 3 millions de titres, dont ceux des Beatles, sur lesquels Paul McCartney réclame ses droits.