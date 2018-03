publié le 31/05/2016 à 06:33

Il est 20h45, à l'AccordHotel Arena de Paris. Les lumières se tamisent alors qu'une vidéo démarre. 25 minutes plus tard, Paul McCartney arrive enfin sur scène, entouré de quatre musiciens. L'ancien Beatles lève ses bras, s'approche du micro et entonne A Hard Day's Night, marquant la première surprise de la soirée. Paul McCartney n'avait pas chanté ce titre depuis 51 ans sur scène ! Pas une seule fois depuis le début de sa carrière solo. Il enchaîne ensuite avec Save Us, avant de saluer Bercy en français : "Salut les copains !"



"Macca", jean foncé, chemise blanche à liseré bleu et veste sombre, électrise la foule avec Temporary Secretary. L'homme de 73 ans s'installe au piano pour le jazzy My Valentine, dédié à son épouse Nancy, présente dans la salle. Il lance à la foule : "vous avez eu un moment compliqué, vous avez mérité cette soirée" et enchaîne avec le tout premier morceau de son ex-groupe, In Spite Of All The Danger. Une chanson enregistrée avant même que les Fab Four s'appellent Beatles.

"Macca" s'envole

Le vétéran de la pop anobli tombe la veste. Puis, offre un nouveau cadeau en interprétant Love Me Do, écarté de son répertoire il y a 53 ans. Le tube est ressuscité sur cette tournée en hommage au génial producteur des Beatles, George Martin, mort le 8 mars 2016.

Paul McCartney a enchaîné les raretés mais n'a pas oublié ses classiques durant ce concert de 2h45 et 40 titres, dont cinq des Wings et 24 des Beatles. Résultat : un tour de chant épatant lors duquel McCartney étonne encore. La voix est voilée en début de show, puis elle s'éclaircit comme par magie. L'artiste troque sa basse pour une guitare sèche. Un bout de scène s'élève. Macca s'envole pour un moment suspendu.

C'était "Yesterday" à Paris Bercy

La bête de scène poursuit avec Blackbird, puis trois titres récents : Queenie Eye, New et Four Five Seconds. Le chanteur s'installe par la suite derrière un petit piano coloré et lance l'artillerie lourde. Les lumières sont hallucinantes, rarement aussi soignées dans ses précédents concerts. Le fond de scène est bardé de projecteurs. L'ex-Beatles remue les fesses sur I Love Her, dédie Here Today à John Lennon et Something à George Harrison. Les tubes s'enchaînent. Comme un seul homme, Bercy se lève grâce à ça.

French proposal in Paris. Couple get engaged on stage #OneOnOne pic.twitter.com/MhQPQDD3bz — Paul McCartney (@PaulMcCartney) May 31, 2016

Paul McCartney n'omet pas Michelle avec accordéon et images du Moulin Rouge. Puis il retourne au piano pour chanter un magique Let It Be et un démoniaque Live And Let Die. Du feu. Un déluge de lasers. Minuit approche désormais. "Vous êtes géniaux", lance "Macca", qui invite deux fans à monter sur scène. Nicolas demande en mariage Clémence devant la super-star. McCartney enlace les fiancés et s'éclipse. À la sortie, le public est encore sur un nuage. C'était Yesterday à Paris Bercy. Paul McCartney n'a pas annoncé d'autres concerts en France... Pour le moment.