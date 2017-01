VIDÉO - David Bowie revient avec un EP inédit et un clip

L'EP "No Plan" est sorti le 9 janvier. Il est composé de 4 titres inédits, tirés de la comédie musicale "Lazarus".

Une mélodie jazz lente et sirupeuse, qui prend le temps d'installer une atmosphère feutrée. Et d'un coup, cette voix reconnaissable entre toutes, légèrement fragile dans ses élans. Celle de David Bowie, décédé le 10 janvier 2016. Il s'agit du titre No Plan, tiré de l'EP éponyme composé de 4 morceaux, dont 3 inédits, sorti le 5 janvier. L'équipe du Britannique l'avais promis : la rock star avait encore de la musique à partager.





Cette sortie s'accompagne d'un clip pour le morceau No Plan. On y voit des gens s’agglutiner devant la vitrine d'un magasin vendant des téléviseurs. Un clin d’œil au film The Man Who Felt To Earth, sorti en 1976, écrit par David Bowie et dans lequel il incarne un alien débarqué sur Terre. Le nom de la boutique, Newton Electrical, est une référence à son nom, Thomas Newton.

4 morceaux de "Lazarus"

Ces chansons sont issues de Lazarus, la comédie musicale que David Bowie a écrite. Justement inspirées de The Man Who Felt To Earth, ses représentations ont commencé à Londres à l'automne 2016. Presque un an après sa disparition, la première d'une longue série pour l'année 2016, l'interprète de Heroes semble revenu parmi nous.

Cet EP est de la même couleur que Blackstar, l'ultime album sorti de son vivant, écrit comme un testament. On y retrouve d'ailleurs le titre Lazarus, qui y figurait déjà. La pochette présente aussi la même étoile noire ornant celle de Blackstar. Elle recouvre David Bowie, que l'on voit de dos, observant New York. Sombre, hanté, No Plan ouvre une nouvelle porte dans l'univers si particulier de David Bowie. Il aurait eu 70 ans le 8 janvier.